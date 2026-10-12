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Kushinagar News: शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने बनाया माइक्रो मैनेजमेंट प्लान

Mon, 12 Oct 2026 01:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:33 AM IST
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BJP devises micro-management plan for victory in Teachers' MLC election.
विद्यालय प्रबंधकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क पर दिया जोर
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कसया। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के साथ कुशीनगर में विद्यालयों के प्रबंधकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने मतदाता सूची की समीक्षा से लेकर बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने तक की जिम्मेदारियां तय करने पर जोर दिया।
डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा शिक्षक एमएलसी चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह मजबूत संगठनात्मक रणनीति के साथ लड़ी जाएगी। यह चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव की नींव तैयार करने में भी अहम होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के पक्ष में माहौल बनाने और प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क कर क्रमांक एक पर मतदान करने की अपील करने को कहा।
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उन्होंने कहा कि संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर हर मतदाता तक पहुंचना और उसे मतदान केंद्र तक लाना प्राथमिकता है। इसके लिए मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने की समीक्षा, मतदाताओं से निरंतर संवाद और बूथ स्तर पर सक्रियता जरूरी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि चुनाव में कम समय शेष है, ऐसे में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयारियों में जुटें। उन्होंने प्रत्येक मतदान केंद्र पर जीत का लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से काम करने और चुनावी अभियान में तेजी लाने का आह्वान किया।
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