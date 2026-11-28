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पडरौना। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के बरहज गांव के पास बृहस्पतिवार देर रात बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वह मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई।तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के महासोन गांव निवासी आनंद सिंह (26) बृहस्पतिवार शाम कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात घर लौटते समय बरहज गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।उधर से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंची कुबेरस्थान पुलिस ने शव की पहचान कर परिजन को जानकारी दी। देर रात पहुंचे परिजन शव देखकर बिलखने लगे। प्रभारी थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।30 को लौटना था चेन्नई, सड़क हादसे ने छीन ली जिंदगी ः तुर्कपट्टी। मां-बाप ने बेटे के बेहतर भविष्य के सपने संजोए थे। चेन्नई में नौकरी करने वाला आनंद विदेश जाकर काम करने की तैयारी में था। दिवाली पर घर आया तो परिवार के साथ कुछ दिन बिताने की खुशी थी। 30 नवंबर को उसे वापस चेन्नई लौटना था, लेकिन बृहस्पतिवार रात सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह बेटे का शव घर पहुंचा तो मां उषा देवी उससे लिपटकर बिलख पड़ीं। उनकी चीख-पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।महासोंन गांव निवासी 26 वर्षीय आनंद बृहस्पतिवार को गांव की एक बरात में शामिल होने कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया गांव गया था। रात करीब 11 बजे भोजन करने के बाद वह बाइक से अकेले घर लौट रहा था। हरैया-कुबेरस्थान मार्ग पर बरहज गांव के समीप उसकी बाइक बिजली के खंभ से टकरा गई। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हेलमेट पहने होने के बावजूद आनंद की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो मां बेटे के शव से लिपटकर रोने लगीं। परिजनों के मुताबिक, आनंद चेन्नई में नौकरी करता था। दिवाली पर छुट्टी लेकर घर आया था और 30 नवंबर को वापस लौटने का टिकट भी करा रखा था। उसकी योजना विदेश जाकर नौकरी करने की थी। दो भाइयों में छोटा आनंद अपनी बहन से बड़ा था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। बेटे के भविष्य को लेकर मां ने कई सपने संजोए थे, लेकिन हादसे में उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुबेरस्थान के प्रभारी थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।