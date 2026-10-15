Kushinagar News: बकाया मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर बीसी सखियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

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पडरौना। विशिष्ट करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति से जुड़ी जिले की बीसी सखियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सीडीओ और उपायुक्त स्वतः रोजगार को मांग पत्र सौंपकर पंचायत भवन में बैठने की व्यवस्था, बकाया मानदेय और नई डिवाइस उपलब्ध कराने की मांग की।प्रदर्शन की अगुवाई कर रहीं सरिता मिश्रा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में शासन स्तर से बीसी सखियों के हित में कई शासनादेश जारी किए गए लेकिन उनका लाभ अब तक नहीं मिल सका है। इससे उनके कामकाज और आजीविका पर असर पड़ रहा है। उन्होंने शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में उनके बैठने की समुचित व्यवस्था कराने।बैंकों की ओर से अधिकृत पहचान पत्र उपलब्ध कराने और नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ने संबंधी शासनादेश पर अमल करने, शासन की ओर से छह महीने तक प्रतिमाह चार हजार रुपये मानदेय देने समेत अन्य मांगों को पूरा कराने की मांग की। उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांगे शीघ्र पूरा नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान शकुंतला देवी, रिंकी देवी, समता सैनी, मंजू देवी, संध्या देवी, सिंधू शर्मा आदि मौजूद रहीं।