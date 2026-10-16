फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Assistant Sugar Commissioner inspected the mill and inquired about the stock.

Kushinagar News: सहायक चीनी आयुक्त ने किया मिल का निरीक्षण, स्टॉक की ली जानकारी

Fri, 16 Oct 2026 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Assistant Sugar Commissioner inspected the mill and inquired about the stock.
गोदाम में 3,314.60 मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक मिला, अभिलेखों से हुआ मिलान
विज्ञापन


खड्डा। त्योहारों के सीजन में चीनी की बढ़ती खपत और उपलब्धता को देखते हुए सहायक चीनी आयुक्त ने बृहस्पतिवार को आईपीएल चीनी मिल खड्डा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोदामों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर संबंधित अभिलेखों से मिलान किया। जांच में स्टॉक का ब्योरा सही पाया गया।


सहायक चीनी आयुक्त नीलू सिंह ने निरीक्षण के दौरान आवंटित शुगर कोटे के सापेक्ष चीनी की निकासी की स्थिति की भी समीक्षा की। जांच में प्रथम सप्ताह में 72.78 प्रतिशत और दूसरे सप्ताह में 7.62 प्रतिशत चीनी की निकासी दर्ज पाई गई। त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी की खपत बढ़ने के मद्देनजर स्टॉक की उपलब्धता और अभिलेखों की जांच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान चीनी मिल के केन हेड सुधीर कुमार, शुगर सेल प्रबंधक रुपचंद चौहान, गन्ना अधिकारी मुन्ना सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed