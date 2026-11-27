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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) वंदिता श्रीवास्तव और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) श्रवण गुप्ता ने किया। जूनियर स्तर की 600 मीटर दौड़ के बालिका वर्ग में अंतिमा और बालक वर्ग में विक्की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राथमिक स्तर की 50 मीटर दौड़ में बालिका वर्ग से काजल और बालक वर्ग से अभिषेक विजेता रहे।जूनियर बालक वर्ग की लंबी कूद में प्रिंस और बालिका वर्ग में अनामिका ने पहला स्थान हासिल किया। प्राथमिक स्तर की लंबी कूद में सचिन अव्वल रहे। जूनियर बालिका वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता में पडरौना की टीम विजेता बनी। इसके अलावा गोला फेंक, चक्र फेंक, अंत्याक्षरी, योग, पीटी और शतरंज समेत अन्य स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई।समापन पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अनिल कुमार सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।प्रतियोगिता का संचालन रवींद्र नारायण पांडेय और बलराम सिंह ने किया। खेल सचिव एवं खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) डॉ. प्रभात चंद राय, कोषाध्यक्ष एवं बीईओ रजनीश कुमार द्विवेदी, बीईओ राजकिशोर सिंह और अगनित कुमार गोंड ने अतिथियों के प्रति आभार जताया।इस दौरान मंडलीय व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्र, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक अमित श्रीवास्तव, नवनीत तिवारी, धर्मेंद्र सिंह, राजेश शुक्ल, अविनाश शुक्ल, दिलीप पांडेय, राजेंद्र सिंह, इंद्रजीत मणि त्रिपाठी, सूरज कुमार, अशोक यादव, अखिलेश सिंह, नीरज सिंह, अंकिता सिंह, विजयपाल नारायण त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।