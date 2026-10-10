Kushinagar News: मकान निर्माण में बाधा का आरोप शुरू किया दरवाजे पर अनशन

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अनशन पर बैठे बाबर अली ने कहा कि उनकी मां जैबुन निशा के नाम आबादी की जमीन पर घरौनी दर्ज है। इसी जमीन पर वह मकान बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि मकान की तीन तरफ की दीवारें बन चुकी हैं और पश्चिम दिशा में दो पिलर भी खड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने जमीन को लेकर किसी तरह का विवाद होने से इनकार किया है। उन्होंने पड़ोसी शाहिद और रियासत पर निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, मकान निर्माण में आ रही बाधा दूर करने, सुरक्षा मुहैया कराने और आरोपितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कसया एसडीएम जी. अक्षय दीपक ने बताया कि मामले की जानकारी है। जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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बनकटा बाजार। मकान निर्माण में कथित बाधा और सुरक्षा की मांग को लेकर नाथा पट्टी निवासी एक व्यक्ति शुक्रवार को अनशन पर बैठ गया। उन्होंने पड़ोसियों पर निर्माण कार्य रोकने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है।