Kushinagar News: इलाज में लापरवाही से निजी अस्पताल में महिला की मौत का आरोप, परिजन का हंगामा

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पुलिस को परिजनों को तहरीर दिया, दोपहर में इलाज के दौरान हुई घटनाहाटा। हाटा नगर के एक निजी अस्पताल में शुक्रवार को उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला के पति ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र के मुंडेरा चंद गांव के निवासी श्रीनिवास ने बताया कि उनकी पत्नी गीता देवी (50) मधुमेह से पीड़ित थीं। उनका इलाज हाटा के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार को करीब 11 बजे उन्हें इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बाद गीता देवी की मौत हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें हाटा सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने गीता देवी को मृत घोषित कर दिया।गीता देवी की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी मरीज की जान गई है। मृतका के पति श्रीनिवास ने इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन की सूचना के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।