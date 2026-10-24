फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Accused of fraud in the name of sending people abroad arrested and sent to jail

Kushinagar News: विदेश भेजने के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, जेल

Sat, 24 Oct 2026 12:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Accused of fraud in the name of sending people abroad arrested and sent to jail
उनवल (गोरखपुर)। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में खजनी पुलिस ने पांच मामलों में वांछित आरोपी पंकज गुप्ता (29) को गोगहरा पुल के पास से गिरफ्तार किया है। शुक्रवार दोपहर बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र के कनइचा गांव निवासी पंकज गुप्ता के रूप में हुई है। उस पर लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर वीजा और टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर रुपये व पासपोर्ट लेने और बाद में उन्हें वापस नहीं करने का आरोप है।
विज्ञापन

कुशीनगर के अकबरपुर निवासी वादी सच्चिदानंद दीक्षित समेत पांच लोगों की तहरीर पर कुल चार लाख 30 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया था। इस मामले में खजनी थाने में वर्ष 2024 के दौरान धोखाधड़ी और अमानत में खयानत से संबंधित पांच प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन मामलों में आरोपी वांछित चल रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed