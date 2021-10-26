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Kushinagar News: पराली जलाने के दौरान निकली चिंगारी से गन्ने की खेत में लगी आग

Sat, 17 Oct 2026 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:25 AM IST
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A fire broke out in a sugarcane field due to a spark from stubble burning.
पकड़ियार बाजार क्षेत्र के रायगंज गांव के पास हुआ हादसा, चार बीघा फसल जली
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पकड़ियार बाजार। क्षेत्र के रायगंज गांव के पास शुक्रवार की दोपहर धान की पराली जलाने के दौरान निकली चिंगारी से बगल के खेतों में खड़ी गन्ने में आग लग गई। आग से आसपास के छह किसानों की करीब चार बीघा गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
शुक्रवार की दोपहर गांव के ही ईसहाक अपनी खेत में धान की पराली जला रहे थे। इसी दौरान पराली से निकली चिंगारी उड़कर बगल के खेत में खड़ी गन्ने की फसल में जा गिरी, जिससे गन्ने की फसल में आग लग गई। हल्की हवा चलने और गन्ने के पत्ते सूखे होने के चलते कुछ देर बाद गन्ने की फसल धू-धू कर जलने लगा।
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खेत में आग लगने का शोर और खेत से निकल रहे धूंओं का गुब्बार और आग की लपटें देख गांव के लोग खेत की तरफ दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक गांव के रमेश गुप्ता, ध्रुप पाल, प्रह्लाद, मृत्युंजय मिश्र, बंधन और संतोष की करीब चार एकड़ खेत में तैयार गन्ने की फसल जल गई। सूचना पर आए हलका लेखपाल आग लगने से हुई क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेजने की बात कही।
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