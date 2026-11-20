Kushinagar News: अज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:53 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:53 AM IST
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रामकोला। थाना क्षेत्र के चक चिंतामण गांव के पास बुधवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल 18 वर्षीय युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, चक चिंतामण गांव निवासी अभिषेक यादव बुधवार देर रात गांव से कुछ दूर आगे जा रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
जिला अस्पताल से सूचना मिलने पर रामकोला पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन की ओर से अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, चक चिंतामण गांव निवासी अभिषेक यादव बुधवार देर रात गांव से कुछ दूर आगे जा रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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जिला अस्पताल से सूचना मिलने पर रामकोला पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन की ओर से अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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