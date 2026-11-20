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जानकारी के अनुसार, चक चिंतामण गांव निवासी अभिषेक यादव बुधवार देर रात गांव से कुछ दूर आगे जा रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।जिला अस्पताल से सूचना मिलने पर रामकोला पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन की ओर से अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।