Kaushambi News: दो बहनों का एक ही सपना...डॉक्टर बन करेंगी सेवा

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अजुहा के वार्ड नंबर 12 निवासी स्वरांजलि (19) ने बताया कि दूसरी कक्षा में ही डॉक्टर बनने की इच्छा जागी थी। नानाजी और माता-पिता भी उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। समाज की सेवा करने की चाह ने उनके सपने को और मजबूत किया। जाह्नवी (18) ने भी बचपन से डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया था।कम अंकों से निराशा, फिर की मेहनतस्वरांजलि ने बताया कि मॉक टेस्ट में कम अंक आने पर कई बार आत्मविश्वास डगमगाता था। पहले प्रयास में उन्हें 492 अंक मिले तो निराशा हुई, लेकिन उन्होंने दोबारा कोशिश की और सफलता हासिल की। जाह्नवी ने भी तीसरे प्रयास में नीट पास किया।12 से 13 घंटे तक की पढ़ाईस्वरांजलि रोजाना 12 से 13 घंटे पढ़ाई करती थीं। सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक ऑनलाइन कक्षाएं चलती थीं। इसके बाद वह नोट्स पढ़ने और दोहराव में समय देती थीं। स्कूल के शिक्षकों ने भी उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया। अब उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, बांदा में प्रवेश मिला है। वह आगे सर्जरी के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं।जाह्नवी ने कक्षा 12 तक घर पर रहकर पढ़ाई की। इसके बाद एक साल ऑनलाइन तैयारी की और फिर कोचिंग के लिए कानपुर में रहना पड़ा। घर से दूर रहना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन माता-पिता ने हर कदम पर साथ दिया। उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर में डेंटल कॉलेज आवंटित हुआ है।बेटियों को मिलें बराबर अवसरस्वरांजलि के पिता संतोष कुमार सरकारी शिक्षक हैं। उन्होंने गणित और भौतिक विज्ञान में मदद की। मां अमिता अग्रहरि ने घर के कामों से दूर रखकर पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। स्वरांजलि का मानना है कि बेटियों को भी लड़कों की तरह शिक्षा और करियर के बराबर अवसर मिलने चाहिए।जिले में अस्पताल खोलने का सपनाजाह्नवी का सपना अपने जिले में ऐसा अस्पताल खोलने का है, जहां कम कीमत पर इलाज मिल सके। दोनों बहनों का संदेश है कि बेटियों को अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। जाह्नवी कहती हैं, ” लड़कियो, तुमको झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। एक बार करके दिखा दो, लोग भी सहयोग करने लगेंगे।”