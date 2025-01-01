फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   The tableau of Ram Barat captivated the audience.

Kaushambi News: राम बरात की झांकी ने मोहा दर्शकों का मन

Sat, 17 Oct 2026 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 17 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
The tableau of Ram Barat captivated the audience.
शोभायात्रा के दौरान रथ पर सवार श्रीराम व लक्ष्मण। संवाद
कस्बे में बुधवार को श्रीरामलीला कमेटी ने राम बरात निकाली। यह आयोजन ब्रिटिश काल से चली आ रही एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसमें कस्बे के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
विज्ञापन

शोभायात्रा शुरू होने से पहले मेला मैदान में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। पुरोहित गिरीशचंद्र पांडेय ने इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा संपन्न कराई। कमेटी अध्यक्ष गोपाल केशरवानी ने भी इस धार्मिक अनुष्ठान में सक्रिय रूप से भाग लिया। पूजा के उपरांत भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर झांकियां सजाई गईं।
विज्ञापन

इन मनमोहक झांकियों के साथ ही राम बरात भव्यता के साथ रवाना हुई। बरात में घोड़े, बैंड-बाजे और डीजे की तेज धुन पर श्रद्धालु उत्साह से झूमते-नाचते रहे। वे लगातार भगवान श्रीराम के जयकारे लगाकर अपनी गहरी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। यह दृश्य पूरे कस्बे में भक्तिमय माहौल बना रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

राम बरात कस्बे के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यह गल्ला मंडी, चंद्रशेखर आजाद पार्क और सब्जी मंडी से आगे बढ़ी। इसके बाद बरात भगौतीगंज और फकीराबाद क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ी। अंत में यह हितकारणी चबूतरे पर पहुंची, जो इस आयोजन का मुख्य स्थल था। इसी चबूतरे पर भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह विधि-विधान से संपन्न हुआ।

इस धार्मिक और पारंपरिक आयोजन के अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अध्यक्ष अनूप सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अनिल केशरवानी, राकेश अग्रहरि और दुर्गेश नंदन मिश्र भी उपस्थित लोगों में शामिल थे। पीयूष रस्तोगी, जगदीश प्रसाद और प्रकाशचंद्र अग्रहरि ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन सभी ने मिलकर इस ऐतिहासिक परंपरा को सफल बनाने में योगदान दिया।


पुनर्लेखन









0 / 25,000

शोभायात्रा के दौरान रथ पर सवार श्रीराम व लक्ष्मण। संवाद

शोभायात्रा के दौरान रथ पर सवार श्रीराम व लक्ष्मण। संवाद

शोभायात्रा के दौरान रथ पर सवार श्रीराम व लक्ष्मण। संवाद

शोभायात्रा के दौरान रथ पर सवार श्रीराम व लक्ष्मण। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed