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Kaushambi News: मां की फटकार के बाद घर से निकला छात्र लापता

Fri, 09 Oct 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 09 Oct 2026 01:14 AM IST
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Student goes missing after being scolded by mother
सैनी कोतवाली क्षेत्र के साढ़ों का पुरवा गांव में मां की फटकार के बाद कक्षा नौ का छात्र घर से लापता हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है।
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साढ़ों का पुरवा गांव निवासी संतोष कुमार ने बुधवार को पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र आदित्य सिंह कक्षा नौ में पढ़ता है। 29 सितंबर को पढ़ाई के लिए उसकी मां ने उसे डांट-फटकार लगाई थी। इसके बाद आदित्य स्कूल बैग और आधार कार्ड लेकर घर से बिना बताए कहीं चला गया। देर तक नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। संवाद
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