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वेतन, भत्तों और सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होने से रोडवेज कर्मचारियों में नाराजगी है। शुक्रवार को मंझनपुर डिपो में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की शाखा की सभा में कर्मचारियों ने लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। परिषद ने चेतावनी दी कि 15 दिसंबर तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 16 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन, रैली और आमसभा की जाएगी। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र मौर्य, कोषाध्यक्ष अभिषेक सिंह, मंत्री कृष्ण कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। संवाद