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यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को कानपुर से चलकर वाया भरवारी रेलवे स्टेशन होते हुए प्रयागराज के रास्ते मुंबई जाती थी। वापसी में शनिवार को मुंबई से चलकर रविवार को भरवारी स्टेशन पहुंचती थी। इस ट्रेन के संचालन से क्षेत्र के यात्रियों को मुंबई आने-जाने में काफी सहूलियत मिलती थी। खासकर व्यापार, नौकरी और अन्य जरूरी कामों से मुंबई जाने वाले लोग इसका लाभ उठाते थे।अक्तूबर माह में अचानक ट्रेन का संचालन रद्द किए जाने के बाद यात्रियों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया है। अब मुंबई जाने के लिए दूसरी ट्रेनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि दूसरी ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता भी कम रहती है। ऐसे में रेलवे को यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कानपुर-एलटीटी स्पेशल ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू करना चाहिए।कानपुर-एलटीटी स्पेशल ट्रेन बंद होने से व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। मुंबई से सामान मंगाने और व्यापारिक काम से आने-जाने के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिलती थी। अब दूसरी ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से समय और पैसा दोनों अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं।मुंबई में नौकरी करने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए यह ट्रेन काफी सुविधाजनक थी। शुक्रवार को कानपुर से और रविवार को वापसी में भरवारी स्टेशन पर इसका ठहराव होने से आवागमन आसान था। रेलवे को यात्रियों की समस्या देखते हुए इसका संचालन जल्द दोबारा शुरू करना चाहिए।