Kaushambi News: खांसी, सर्दी-बुखार के मरीजों से भरी ओपीडी, आंकड़ा 1800 पार

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फोटो- 50 से 54संवाद न्यूज एजेंसीमंझनपुर। मौसम में उतार-चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में खांसी, सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को अस्पताल में कुल 1809 मरीज इलाज कराने पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा 375 मरीज मेडिसिन विभाग की ओपीडी में पहुंचे। इनमें अधिकतर सर्दी, खांसी और बुखार से परेशान थे। मेडिसिन विभाग में डॉ. सुरभि प्रकाश, डॉ. संजीव कुमार समेत अन्य चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया।मरीजों की भीड़ के बीच जांच और उपचार में देरी की शिकायतें भी सामने आईं। धाता, अमावा पूरब और सिराथू क्षेत्र से आए मरीजों व तीमारदारों ने अस्पताल में चिकित्सक न मिलने, बाहर से दवाएं लिखने और जांच के लिए लंबा इंतजार करने की समस्या बताई।वर्जनपांच दिन से बुखार है और खांसी आ रही है। शरीर में कमजोरी भी महसूस हो रही है। अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा ली है। - सतीश चंद्र, मरीजतीन दिन से सर्दी-जुकाम और गले में खराश की शिकायत है। खांसी के साथ बुखार भी आ रहा है। ओपीडी में दिखाने के बाद डॉक्टर ने दवा दी है। - ज्ञान सिंह, मरीजखांसी और बदन दर्द से कई दिनों से परेशानी हैं। बीच-बीच में बुखार भी आ रहा है। डॉक्टर को दिखाए हैं उन्होंने दवा लिखकर कहा है तीन दिन में आराम पहुंच जाएगा। - बनारसी, मरीजइनसेटसोमवार - 2451मंगलवार - 1801बुधवार - 1867बृहस्पतिवार - 1674शुक्रवार - 1745शनिवार - 1143इनसेटचिकित्सकों की सलाह: बदलते मौसम में साफ पानी पिएं, संतुलित आहार लें और ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें। बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर खुद दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श करें।