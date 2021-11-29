फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Nine accused arrested with 16 kg of ganja

Kaushambi News: 16 किलो गांजा के साथ नौ आरोपी गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Nine accused arrested with 16 kg of ganja
ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से कुल 16 किलो 758 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। मंझनपुर में एक आरोपी से 1.296 किलो, सरायअकिल में दो आरोपियों से चार किलो, चरवा में एक से 1.300 किलो और पिपरी में दो आरोपियों से 2.020 किलो गांजा बरामद हुआ।
विज्ञापन


इसी तरह संदीपनघाट में एक आरोपी से 1.065 किलो और कोखराज में दो आरोपियों के पास से 7.077 किलो गांजा मिला। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज मौर्य, सुनील पाल, विजय मौर्य, अनुपम मिश्रा, अनुराग त्रिपाठी, राहुल पांडेय, देवेश त्रिपाठी, शिवम केशरवानी और नितेश कुमार शामिल हैं।
विज्ञापन


सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में अनुराग त्रिपाठी और शिवम केशरवानी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed