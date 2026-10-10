Kaushambi News: ड्रैगन फ्रूट की खेती से आत्मनिर्भर बनीं नीता देवी

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नीता देवी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत आजीविका सखी के रूप में ग्रामीण महिलाओं को आजीविका बढ़ाने और उन्नत खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं।नीता देवी ने बताया कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट को इसलिए चुना क्योंकि इसमें कम पानी की जरूरत होती है और बाजार में इसकी मांग व कीमत अच्छी है। यह कैक्टस प्रजाति का पौधा है। एक बार लगाने के बाद करीब 20 से 25 वर्ष तक फल देता है। सीमित भूमि के वैज्ञानिक उपयोग से उन्होंने नकदी फसल को आजीविका का माध्यम बनाने की पहल की है।महिलाओं को खेती से जोड़ने का लक्ष्यशारदा आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नीता देवी अपने अनुभव के जरिए पंचायत की अन्य महिलाओं को आधुनिक और जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका लक्ष्य महिलाओं को कृषि आधारित स्वरोजगार से जोड़कर आय बढ़ाना है। भविष्य में खेती का क्षेत्र बढ़ाने, ड्रैगन फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण कराने और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बड़े बाजारों में सामूहिक विपणन करने की योजना है।