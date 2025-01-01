Kaushambi News: हड़ताल पर इलाज और बुनियादी सुविधाएं

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मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित आयुष विंग में संविदाकर्मियों की हड़ताल का असर ओपीडी में दिखा। पड़ताल के दौरान एक चिकित्सक और फार्मासिस्ट मौजूद नहीं मिले। ओपीडी में बैठे दो चिकित्सक मरीजों को दवा देने के बजाय पर्चे पर लिखकर मेडिकल कॉलेज से दवा लेने की सलाह दे रहे। सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने बताया कि एनएचएम संविदा कर्मियों की वजह से कुछ जगहों पर असुविधाएं हो रही है, जल्द ही इन जगहों पर व्यवस्थाएं दुरूस्त करा दी जाएंगी।भेलखा स्थित आयुष अस्पताल में बाउंड्रीवाॅल और नाली न होने से परिसर में पानी जमा होकर कीचड़ बन जाता है। अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता भी खराब है। यहां फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स के पद खाली हैं। डॉ. सफीना खातून ने बताया कि अस्पताल में आठ कर्मचारियों के सापेक्ष तीन संविदाकर्मी कार्यरत हैं। हालांकि अस्पताल के लिए बजट आ चुका है। पश्चिम शरीरा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोजाना 35 से 40 मरीज पहुंचते हैं। चिकित्साधिकारी के इस्तीफे के बाद से पद खाली है। फिलहाल दो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।वर्जनशुगर की समस्या है। पिछले कई दिनों से हाथ-पैर और पूरे बदन में दर्द बना हुआ है। वह इलाज कराने के लिए आयुष अस्पताल पहुंचीं तो डॉक्टर ने पर्चे पर दवा लिखकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेने की सलाह दी।जयदेवी (55), बबुरा, मंझनपुरकाफी समय से कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं। जिला अस्पताल के आयुष अस्पताल से होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं, जिससे आराम मिला है। वह हर 15 दिन पर दवा लेने आते हैं। नियमित रूप से दवा मिलने से काफी सहूलियत होती है।बागेश्वर प्रसाद त्रिपाठी (65), छेकवा, सरायअकिलखुजली और शरीर में सूजन की समस्या से परेशान हैं। इलाज के लिए पश्चिम शरीरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचे तो चिकित्सक ने सीरम यूरिया और यूरिक एसिड की जांच कराने की सलाह दी।अजय कुमार, छबुक का पुरवावर्जन:भेलखा स्थित आयुष अस्पताल का भवन जर्जर हो चुका है। कार्यालय में साफ-सफाई, पेयजल और शौचालय की समस्या है। बिजली कनेक्शन और मीटर लग चुका है। नवीनीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी जा चुकी है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए शासन स्तर से यूपीपीसीएल के माध्यम से काम कराया जाता है।डॉ. प्रीतम सिंह, आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी