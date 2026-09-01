कौशाम्बी पटाखा फैक्टरी विस्फोट: उजड़ गया परिवार... किसी की बेटी बची तो किसी का पिता, कई घर हुए तबाह

कौशांबी में पटाखा विस्फोट, 11 लोगों की मौत की पुष्टि

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि घर में पटाखे रखे हुए थे। विस्फोट के कारण आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया। राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू किए गए। घायलों को तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल रात तक पांच लोग उपचार करा रहे थे, और आज सुबह की जानकारी के अनुसार वे अभी भी उपचाराधीन हैं।

