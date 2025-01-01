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मृदा वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि स्वस्थ मिट्टी टिकाऊ खेती और किसानों की समृद्धि का आधार है। उन्होंने बताया कि असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग और जैविक पदार्थों की कमी से मिट्टी की उर्वरता घट रही है। इससे बचने के लिए किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।कृषि वैज्ञानिकों ने गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन से मिट्टी में जीवांश कार्बन बढ़ाने की बात कही। इससे जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है।मृदा संरक्षण और योजनाओं की जानकारीकार्यक्रम में संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी एवं प्रयागराज, उप कृषि निदेशक और टास्क फोर्स के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों को मृदा संरक्षण तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए भी अपील की। टास्क फोर्स अधिकारी और संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी ने मूरतगंज ब्लॉक के ग्राम सुखदा में नमूना संग्रहण अभियान के तहत किसानों को मिट्टी की जांच के फायदे भी बताए।