Kaushambi News: नवरात्र में खूब महक रहा फूलों का कारोबार, दाम दोगुने

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फूल विक्रेता जावेद माली ने बताया कि नवरात्र में फूलों की मांग बढ़ जाती है। मंडी से फूल लाने के बाद उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है। एक दिन बाद ही फूल मुरझाने और खराब होने लगते हैं। ऐसे में कारोबारियों को फूलों को संभालकर रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि रंगीन गुलाब के एक बंडल की कीमत 700 रुपये है, जिसमें केवल 20 फूल होते हैं।फूल विक्रेता फतेह मोहम्मद ने कहा कि नवरात्र में मांग बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी आई है। नैनी के अलावा कानपुर और वाराणसी से भी फूल मंगाए जाते हैं। बाजार में पहले 60 रुपये किलो बिकने वाला गेंदा अब 150 रुपये किलो पहुंच गया है।इसी तरह गुलाब की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 250 रुपये किलो हो गई है। गुलदाउदी भी 100 रुपये के बजाय 200 रुपये किलो बिक रही है। फूलों की बढ़ती कीमतों के बावजूद बाजार में खरीदारों की चहल-पहल बनी हुई है। नवरात्र के चलते फूल विक्रेताओं को कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।-इनसेटफूलों के दामफूल पहले अबगेंदा 60 150गुलाब 100 250गुलदाउदी 100 200तगड़ 100 200कुंद 200 400नोट-प्रति किलो के हिसाब से