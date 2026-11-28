Kaushambi News: खेत की बंटाई के विवाद में बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, इलाज के दौरान मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 28 Nov 2026 01:05 AM IST
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खेत की बंटाई और उपज के हिसाब के चलते हुए विवाद में हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की शुक्रवार को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें घेरकर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से पीटा था। उन्हें पेट और सीने पर लात-घूंसे मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मौत की सूचना के बाद से परिवार में मातम छा गया।
भरवारी के वार्ड नंबर चार के सईगंज निवासी सुरेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि उनके पिता रामलाल (65) सुबह करीब 11 बजे घर से मूरतगंज जाने के लिए निकले थे। रास्ते में फरीदपुर तिराहे पर पिंटू , मिंटा, राजा और देवकेशपुर समेत कुछ लोग लोहे की रॉड और धारदार हथियार लेकर खड़े थे।
आरोप है कि उनके बीच खेत की बंटाई, जोताई-बुवाई और उपज के हिसाब को लेकर कहासुनी शुरू हुई। इसके बाद आरोपियों ने रामलाल के साथ गालीगलौज और अभद्रता की। विरोध करने पर मारपीट की और एससी-एसटी के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
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इसी बीच छह-सात अज्ञात लोग भी पहुंच गए। सभी ने पिता रामलाल को घेरकर पीटना शुरू कर पेट और सीने पर वार किए। जमीन पर गिरने के बाद लातों से भी मारा। गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गए। आरोप है कि हमलावर उन्हें मृत समझकर मौके से भाग निकले।
जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया। वहां शुक्रवार दोपहर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
रामलाल की पत्नी का करीब 15 वर्ष पहले निधन हो चुका है। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा मुंबई में पान की दुकान चलाता है, जबकि दूसरा बेटा सईगंज में ऑटो चलाता है। सूचना पर कोखराज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली और तहरीर के आधार पर आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
वर्जन
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खेत की बंटाई के विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है। घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
-- सत्यनारायण, एसपी
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भरवारी के वार्ड नंबर चार के सईगंज निवासी सुरेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि उनके पिता रामलाल (65) सुबह करीब 11 बजे घर से मूरतगंज जाने के लिए निकले थे। रास्ते में फरीदपुर तिराहे पर पिंटू , मिंटा, राजा और देवकेशपुर समेत कुछ लोग लोहे की रॉड और धारदार हथियार लेकर खड़े थे।
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आरोप है कि उनके बीच खेत की बंटाई, जोताई-बुवाई और उपज के हिसाब को लेकर कहासुनी शुरू हुई। इसके बाद आरोपियों ने रामलाल के साथ गालीगलौज और अभद्रता की। विरोध करने पर मारपीट की और एससी-एसटी के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
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इसी बीच छह-सात अज्ञात लोग भी पहुंच गए। सभी ने पिता रामलाल को घेरकर पीटना शुरू कर पेट और सीने पर वार किए। जमीन पर गिरने के बाद लातों से भी मारा। गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गए। आरोप है कि हमलावर उन्हें मृत समझकर मौके से भाग निकले।
जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया। वहां शुक्रवार दोपहर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
रामलाल की पत्नी का करीब 15 वर्ष पहले निधन हो चुका है। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा मुंबई में पान की दुकान चलाता है, जबकि दूसरा बेटा सईगंज में ऑटो चलाता है। सूचना पर कोखराज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली और तहरीर के आधार पर आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
वर्जन
खेत की बंटाई के विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है। घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।