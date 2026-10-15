Kaushambi News: मां कूष्मांडा से भक्तों ने मांगा दीर्घायु-उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। इसी कारण उन्हें आदिशक्ति और सृष्टि की सृजनकर्ता माना जाता है। मां की आठ भुजाएं हैं, उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा सहित सिद्धि प्रदान करने वाली माला सुशोभित रहती है। मान्यता है कि मां के अमृत कलश से भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है।-इनसेटलाल फूल और कुम्हड़े का लगाया भोगश्रद्धालुओं ने मां को कुमकुम, अक्षत, मौली, लाल फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। मां को सफेद कुम्हड़ा चढ़ाने की भी परंपरा है। भक्तों ने हलवा, मालपुआ और मीठे दही का भोग लगाकर सुख-शांति की कामना की। मंदिर में भीड़ को देखते हुए कड़ाधाम थानाध्यक्ष महेश सिंह पुलिस बल के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते रहे। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे।