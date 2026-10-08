Kaushambi News: बेकाबू कार की टक्कर से डीसीएम चालक और हेल्पर की मौत

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कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के अटसराय निवासी रोहित पुत्र अमृतलाल (30) डीसीएम चालक था। वह कोखराज थाना क्षेत्र के नौड़िया गांव निवासी अपने मौसेरे भाई रामेश्वर पुत्र प्रदीप कुमार (32) के साथ कानपुर गया था। दोनों कानपुर की चकर मंडी से सेब लादकर प्रयागराज वापस लौट रहे थे।मंगलवार की रात दोनों ने डीसीएम को अटसराय के पास हाईवे के किनारे खड़ा किया और अल्टरनेटर साफ करने लगे। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार दोनों को रौंदते हुए डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।आसपास के लोगों की सूचना पर सैनी थाना प्रभारी त्रिलोकी नाथ पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को सीएचसी सिराथू ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतक रोहित के पिता अमृतलाल की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने डीसीएम और कार को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।इंस्पेक्टर सैनी त्रिलोकीनाथ पांडेय ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।