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दंगल का शुभारंभ श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य, शांडिल्य पीठाधीश्वर श्रृंगवेरपुर धाम ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद विनोद सोनकर और नवादा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप मिश्रा मौजूद रहे। मेला कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया।प्रतियोगिता में कुल छह मुकाबले हुए। पहली कुश्ती फतेहपुर के अंकुल और जालौन के जुनैद के बीच बराबरी पर छूटी। अयोध्या के बाबा गौरीशंकर ने हरियाणा के सोनी पहलवान और पटना के शैतान सिंह को हराया। गोरखपुर की तरन्नुम और कौशांबी के रामकिशन के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। इसी तरह हरियाणा के रवि और दिल्ली के मुन्ना की कुश्ती भी बराबरी पर छूटी। सभी पहलवानों को कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान धनराज सिंह, श्रीकांत मिश्रा, काका सिंह, छोटा सिंह, रामकृपाल आदि मौजूद रहे।