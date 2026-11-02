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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   A water tank was built, but with no water available, the villagers created an uproar.

Kaushambi News: टंकी बनी, पानी नहीं मिला तो ग्रामीणों ने किया हंगामा

Mon, 02 Nov 2026 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Mon, 02 Nov 2026 02:18 AM IST
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A water tank was built, but with no water available, the villagers created an uproar.
पानी न आने से नाराज ग्रामीणों ने पानी की टंकी के पास पहुंचकर करते हंगामा। स्रोत: ग्रामीण
ं सिराथू विकासखंड के जवई पड़री गांव में हर घर जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी अब तक चालू नहीं हो सकी है। इससे नाराज ग्रामीणों ने रविवार को टंकी परिसर में पहुंचकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से टंकी चालू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक घरों तक पानी नहीं पहुंचा है।
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ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की योजना के तहत गांव में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण कराया गया, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इससे लोगों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द टंकी चालू कराकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की। इस दौरान महेंद्र सिंह, इंद्र लाल, दिनेश यादव, शिवम मौर्य समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद
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