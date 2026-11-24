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यात्री धनंजय सिंह ने बताया कि शनिवार को फतेहपुर से बिंदकी रोड जाने के लिए रोडवेज बस का टिकट लिया था। रास्ते में एक ढाबे पर चालक ने बस रोकी, जिसके बाद करीब 30 मिनट तक बस खड़ी रही। इस दौरान यात्री इंतजार करते रहे, जबकि चालक-परिचालक ढाबे पर समय बिताते रहे। इसी तरह कानपुर रूट पर भी चालकों पर बसों को मनमाने ढंग से रोकने के आरोप लगे हैं।मंझनपुर डिपो इंचार्ज गंगा शंकर शर्मा ने बताया कि डिपो में 28 बसें हैं। इनमें दो एसी जनरथ बसें लखनऊ और कानपुर रूट पर चलती हैं। लंबे रूट की बसों के लिए अनुबंधित ढाबों पर स्टॉपेज निर्धारित हैं। यहां अधिकतम 15 मिनट बस रोकने का प्रावधान है। चालक-परिचालकों को समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि समय के अनुरूप ही ठहराव सुनिश्चित करें। प्रयागराज-चित्रकूट रूट पर अभी स्टॉपेज तय नहीं हैं। इसके लिए ढाबा संचालकों से आवेदन मांगे गए हैं। नियम का पालन नहीं करने व शिकायत मिलने पर जांच कर संबंधित चालक-परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।