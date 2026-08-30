Kasganj News: गंगा में और घटा पानी, कटान भी रुका
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:33 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:33 PM IST
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कासगंज। गंगा के जलस्तर में रविवार को कमी के साथ-साथ बरौना में हो रहा कटान भी थम गया है। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले एक माह से पटियाली इलाके के प्रभावित इलाकों के लोग बाढ़ की वजह से मुसीबतों का सामना रहे थे।
गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटों में करीब 8 सेंटीमीटर की कमी आ गई और बैराजों से प्रवाह भी घट गया है। अब साधारण स्तर की बाढ़ का प्रभाव रह गया है। जलस्तर में अभी और भी कमी आने की संभावना है।
पटियाली के बाढ़ प्रभावित गांव नगला हंसी, नगला दुर्जन, नगला जयकिशन, नगला दिपी, नगला नरपत में पानी कम हुआ हैं। हालांकि निचले इलाकों में पानी भरा होने से दलदल की स्थित बनी हुई है।
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वहीं उतरती गंगा ने बरौना में तटबंध में कटान शुरू कर दिया था जिससे करीब 70 मीटर लंबाई में तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। सिंचाई विभाग ने दो दिन तक इसकी मरम्मत की और प्रभावित इलाके में मड बैग लगाए गए। इससे कटान थम गया। बरौना के ग्रामीण मुकेश ने बताया कि अभी कटान रुक गया है। फिर से कटान शुरू न हो इसके लिए ग्रामीण सतर्क हैं।
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बैराजों से पानी का प्रवाह
हरिद्वार बैराज से- 70299 क्यूसेक
बिजनौर बैराज से- 49005 क्यूसेक
नरौरा बैराज से - 71051 क्यूसेक
कछला ब्रिज- 162.15 मीटर के निशान पर
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वर्जन-
गंगा में पानी लगातार कम हो रहा है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश थमी हुई है। पानी कम होने का सिलसिला जारी रहेगा। बरौना में कटानरोधी कार्य किए गए जिससे कटान रुक गया है- शरद सौरभ गिरी, अधिशासी अभियंता, सिंचाई
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गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटों में करीब 8 सेंटीमीटर की कमी आ गई और बैराजों से प्रवाह भी घट गया है। अब साधारण स्तर की बाढ़ का प्रभाव रह गया है। जलस्तर में अभी और भी कमी आने की संभावना है।
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पटियाली के बाढ़ प्रभावित गांव नगला हंसी, नगला दुर्जन, नगला जयकिशन, नगला दिपी, नगला नरपत में पानी कम हुआ हैं। हालांकि निचले इलाकों में पानी भरा होने से दलदल की स्थित बनी हुई है।
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वहीं उतरती गंगा ने बरौना में तटबंध में कटान शुरू कर दिया था जिससे करीब 70 मीटर लंबाई में तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। सिंचाई विभाग ने दो दिन तक इसकी मरम्मत की और प्रभावित इलाके में मड बैग लगाए गए। इससे कटान थम गया। बरौना के ग्रामीण मुकेश ने बताया कि अभी कटान रुक गया है। फिर से कटान शुरू न हो इसके लिए ग्रामीण सतर्क हैं।
बैराजों से पानी का प्रवाह
हरिद्वार बैराज से- 70299 क्यूसेक
बिजनौर बैराज से- 49005 क्यूसेक
नरौरा बैराज से - 71051 क्यूसेक
कछला ब्रिज- 162.15 मीटर के निशान पर
वर्जन-
गंगा में पानी लगातार कम हो रहा है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश थमी हुई है। पानी कम होने का सिलसिला जारी रहेगा। बरौना में कटानरोधी कार्य किए गए जिससे कटान रुक गया है- शरद सौरभ गिरी, अधिशासी अभियंता, सिंचाई