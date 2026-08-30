Kasganj News: गंगा में और घटा पानी, कटान भी रुका

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गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटों में करीब 8 सेंटीमीटर की कमी आ गई और बैराजों से प्रवाह भी घट गया है। अब साधारण स्तर की बाढ़ का प्रभाव रह गया है। जलस्तर में अभी और भी कमी आने की संभावना है।पटियाली के बाढ़ प्रभावित गांव नगला हंसी, नगला दुर्जन, नगला जयकिशन, नगला दिपी, नगला नरपत में पानी कम हुआ हैं। हालांकि निचले इलाकों में पानी भरा होने से दलदल की स्थित बनी हुई है।वहीं उतरती गंगा ने बरौना में तटबंध में कटान शुरू कर दिया था जिससे करीब 70 मीटर लंबाई में तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। सिंचाई विभाग ने दो दिन तक इसकी मरम्मत की और प्रभावित इलाके में मड बैग लगाए गए। इससे कटान थम गया। बरौना के ग्रामीण मुकेश ने बताया कि अभी कटान रुक गया है। फिर से कटान शुरू न हो इसके लिए ग्रामीण सतर्क हैं।हरिद्वार बैराज से- 70299 क्यूसेकबिजनौर बैराज से- 49005 क्यूसेकनरौरा बैराज से - 71051 क्यूसेककछला ब्रिज- 162.15 मीटर के निशान परवर्जन-गंगा में पानी लगातार कम हो रहा है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश थमी हुई है। पानी कम होने का सिलसिला जारी रहेगा। बरौना में कटानरोधी कार्य किए गए जिससे कटान रुक गया है- शरद सौरभ गिरी, अधिशासी अभियंता, सिंचाई