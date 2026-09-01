Kasganj News: जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू

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स्वास्थ्य विभाग संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील यानी हाई रिस्क श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दे रहा है। सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना के अनुसार, अस्थमा, डायलिसिस, उच्च रक्तचाप और शुगर से पीड़ित मरीजों के अलावा गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जरा सी लापरवाही स्वास्थ्य संबंधी बड़ी जटिलताओं को बुलावा दे सकती है।संक्रमण की रोकथाम के लिए विभाग ने निगरानी और बचाव संबंधी गतिविधियां तेज कर दी हैं। साथ ही आमजन से भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने, हाथों की नियमित सफाई करने और फ्लू के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में दिक्कत महसूस होते ही तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी गई है।-अस्थमा से पीड़ित मरीज-डायलिसिस कराने वाले मरीज-बीपी के मरीज-शुगर से पीड़ित लोग-फ्रंटलाइन वर्कर