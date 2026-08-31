कासगंज में भीषण सड़क हादसा: पिकअप और ट्रक की टक्कर में तीन की मौत, 23 घायल; सोरोंजी जा रहे थे श्रद्धालु
अमर उजाला नेटवर्क, कासगंज Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 31 Aug 2026 07:13 AM IST
सार
हादसे में पिकअप सवार तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया।
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विस्तार
सदर कोतवाली क्षेत्र में मोहनपुरा से पहले कांतौर गांव में शिव इंटर कॉलेज के पास तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। राजस्थान के जनपद करौली से तीर्थनगरी सोरोंजी जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक मैक्स पिकअप और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई।
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हादसे में पिकअप सवार तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं। इसके अलावा वाहन में सवार सात बच्चे, आठ महिलाएं और आठ पुरुष घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है।
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