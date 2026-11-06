Kasganj News: संदिग्ध हालात में किशोरी की मौत

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गांव निवासी कशिश (17) पुत्री लेखपाल शुक्रवार दोपहर तीन बजे घर के कमरे में बिस्तर पर बेहोश मिली। परिजन उसे गंजडुंडवारा में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल भेज दिया।जिला अस्पताल में डॉक्टर ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। किशोरी की अचानक मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। किसी ने फोन कर उसकी मौत की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजन से उसकी मौत के बारे में पूछताछ की। किशोरी के ताऊ रामपाल ने बताया कि उसके परिजन खेत पर गए थे। लौटकर आने के बाद उन्हें इसके बारे में जानकारी हुई।वर्जन :- शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल उसकी मौत के बारे में परिजन व ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। - अमित कुमार, सीओ पटियाली