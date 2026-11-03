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Kasganj News: खील, बताशे और चीनी के खिलौनों के दाम बढ़े

Tue, 03 Nov 2026 11:37 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:37 PM IST
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Prices of puffed rice, sugar drops, and sugar figurines have increased.
फोटो 14 कासगंज में दिवाली के ​लिए खील ​खिलौने खरीदते ग्राहक। संवाद
कासगंज। दिवाली की पूजा में खास महत्व रखने वाली खील, बताशे और चीनी के खिलौने इस बार लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। त्योहार की पारंपरिक खरीदारी में शामिल इन वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं।
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पिछले साल के मुकाबले लगभग डेढ़ गुना तक बढ़ी कीमतों ने इस बार घर की पूजा की थाली का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। त्योहार नजदीक आते ही बाजार में इनकी मांग बढ़ जाती है लेकिन इस बार चीनी और धान की लागत में आई तेजी का सीधा असर खुदरा भाव पर पड़ा है।
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पिछले साल जो चीनी के खिलौने और बताशे 60 रुपये प्रति किलो बिक रहे थे, वे अब 100 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहे हैं। वहीं, धान से तैयार होने वाली खील भी पिछले साल के 70 रुपये प्रति किलो से बढ़कर अब सीधे 100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।
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दाम बढ़ने के पीछे कारोबारियों ने महंगाई और लागत का हवाला दिया है। विक्रेता हुब्बलाल ने बताया कि इस साल धान की कीमतों में काफी तेजी है जिससे खील महंगी तैयार हो रही है। विक्रेता रनवीर का कहना है कि चीनी की कीमतें बढ़ने से बताशे और चीनी के खिलौनों के भाव में भी भारी उछाल आया है।
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