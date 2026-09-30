फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Pooja won silver and bronze medals in athletics.

Kasganj News: एथलेटिक्स में पूजा ने जीते रजत और कांस्य पदक

Wed, 30 Sep 2026 11:05 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Pooja won silver and bronze medals in athletics.
फोटो 57 बरेली में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की विजेता ​खिलाड़ी। स्रोत: विभाग
कासगंज। एथलेटिक्स के मैदान पर जिले की पूजा ने अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन किया है। बरेली में आयोजित प्रदेशीय सीनियर महिला-पुरुष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूजा ने दो अलग-अलग स्पर्धाओं में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए।
विज्ञापन

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेशीय सीनियर महिला-पुरुष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 29 और 30 सितंबर को बरेली में किया गया था। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में पूजा ने चक्का फेंक में रजत पदक हासिल किया। इसके बाद शॉटपुट में कांस्य पदक जीतकर अपना दूसरा पदक पक्का किया।
विज्ञापन

उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि पूजा ने दो स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। ऐसी उपलब्धियां अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करती हैं। पूजा की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और साथी खिलाड़ियों ने बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed