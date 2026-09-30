Kasganj News: एथलेटिक्स में पूजा ने जीते रजत और कांस्य पदक
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:05 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:05 PM IST
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कासगंज। एथलेटिक्स के मैदान पर जिले की पूजा ने अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन किया है। बरेली में आयोजित प्रदेशीय सीनियर महिला-पुरुष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूजा ने दो अलग-अलग स्पर्धाओं में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेशीय सीनियर महिला-पुरुष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 29 और 30 सितंबर को बरेली में किया गया था। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में पूजा ने चक्का फेंक में रजत पदक हासिल किया। इसके बाद शॉटपुट में कांस्य पदक जीतकर अपना दूसरा पदक पक्का किया।
उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि पूजा ने दो स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। ऐसी उपलब्धियां अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करती हैं। पूजा की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और साथी खिलाड़ियों ने बधाई दी।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेशीय सीनियर महिला-पुरुष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 29 और 30 सितंबर को बरेली में किया गया था। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में पूजा ने चक्का फेंक में रजत पदक हासिल किया। इसके बाद शॉटपुट में कांस्य पदक जीतकर अपना दूसरा पदक पक्का किया।
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उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि पूजा ने दो स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। ऐसी उपलब्धियां अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करती हैं। पूजा की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और साथी खिलाड़ियों ने बधाई दी।
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