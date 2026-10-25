फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Pearl millet procurement stalled due to issues with labor arrangements

Kasganj News: निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही नहीं बरतें बीएलओ

Sun, 25 Oct 2026 02:39 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sun, 25 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने शनिवार को जिला पंचायत और नवाब तरोरा स्थित आठ बूथों का निरीक्षण कर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों से मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के लिए कहा। साथ ही उन्हें रजिस्टर साथ रखने के दिए निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत स्थित बूथ संख्या 365, 366, 367 और 368 तथा नवाब तरौरा स्थित बूथ संख्या 328, 329, 330 और 331 का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित बूथों पर तैनात बीएलओ से निर्वाचन संबंधी कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। डीएम ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वे अपने साथ संबंधित रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखें, ताकि मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी और अभिलेख निरीक्षण के दौरान तत्काल उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य महत्वपूर्ण और संवेदनशील हैं। ऐसे में सभी बीएलओ अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करें। मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी कार्यों की नियमित निगरानी करने और बीएलओ के कार्यों का समय-समय पर सत्यापन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर एसएन त्रिपाठी, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed