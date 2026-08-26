Kasganj News: कासगंज आज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:25 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:25 PM IST
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वालीबाल प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे से सूरज प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर में माध्यमिक स्कूलों की जिला स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता आयोजित होगी।
जागरूकता अभियान
- सुबह 10 बजे अमांपुर तिराहे पर यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से सूरज प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर में माध्यमिक स्कूलों की जिला स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता आयोजित होगी।
जागरूकता अभियान
- सुबह 10 बजे अमांपुर तिराहे पर यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।