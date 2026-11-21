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राजकीय पॉलिटेक्निक सोरों में प्रथम पाली की परीक्षा के लिए 117 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 116 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 1 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा। यहां आर्किटेक्चरल डिजाइन-ए, बेसिक सर्वेइंग तथा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीनरी विषयों की परीक्षा आयोजित हुई।महामाया पॉलिटेक्निक फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याकूतगंज में 88 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 86 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 2 अनुपस्थित रहे। यहां फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीनरी विषय की परीक्षा आयोजित की गई।परीक्षार्थियों की बातसवाल पाठ्यक्रम के अनुसार थे, इससे पेपर आसानी से हल हो गया। - विवेक कुमारप्रश्नपत्र में दिए गए सवाल पहले से तैयार किए हुए मिले, जिससे पेपर अच्छा हुआ। - गुलरेज खानआर्किटेक्चर का प्रश्न काफी सरल रहा और सवाल पहले से तैयार किए हुए मिले। - अमर सिंहप्रश्नपत्र में बेसिक सर्वे तथा फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीनरी से संबंधित प्रश्न सरल आए। - यशी