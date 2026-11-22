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मेले में 52 चिकित्सकों और 118 पैरामेडिकल कर्मियों ने सेवाएं दीं। कुल मरीजों में 336 पुरुष, 244 महिलाएं और 140 बच्चे शामिल थे। जांच में त्वचा रोग के सर्वाधिक 188 और बुखार के 137 मरीज मिले।इनके अलावा गैस्ट्रो के 76, श्वसन रोग के 46, मधुमेह के 33, उच्च रक्तचाप के 16, लिवर रोग के 10, एनीमिया के 5 और प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) के 9 मामले दर्ज हुए।कोविड हेल्प डेस्क पर 48 लोगों की जांच की गई। साथ ही हेपेटाइटिस-बी के 6, हेपेटाइटिस-सी के 3, मलेरिया के 30 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, डेंगू के 2 और 6 नेत्र परीक्षण हुए। तंबाकू छोड़ने के लिए 14 लोगों को परामर्श दिया गया तथा गंभीर हालत वाले 3 मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया।वर्जनजांच में मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, टीबी और कैंसर का कोई भी मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मेले के माध्यम से लोगों को निशुल्क जांच और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। -डॉ. अजय कुमार सीएमओ