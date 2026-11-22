Kasganj News: आरोग्य मेले में उमड़े मरीज, 720 ने कराई जांच
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:17 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:17 PM IST
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कासगंज। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य जांच, परामर्श और निशुल्क दवाएं देने के लिए रविवार को जिले के बिड़ला सहित सभी 36 पीएचसी व यूपीएचसी पर आरोग्य मेला लगा। इसमें कुल 720 मरीजों का परीक्षण किया गया जिनमें त्वचा रोग और बुखार के रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा रही।
मेले में 52 चिकित्सकों और 118 पैरामेडिकल कर्मियों ने सेवाएं दीं। कुल मरीजों में 336 पुरुष, 244 महिलाएं और 140 बच्चे शामिल थे। जांच में त्वचा रोग के सर्वाधिक 188 और बुखार के 137 मरीज मिले।
इनके अलावा गैस्ट्रो के 76, श्वसन रोग के 46, मधुमेह के 33, उच्च रक्तचाप के 16, लिवर रोग के 10, एनीमिया के 5 और प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) के 9 मामले दर्ज हुए।
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कोविड हेल्प डेस्क पर 48 लोगों की जांच की गई। साथ ही हेपेटाइटिस-बी के 6, हेपेटाइटिस-सी के 3, मलेरिया के 30 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, डेंगू के 2 और 6 नेत्र परीक्षण हुए। तंबाकू छोड़ने के लिए 14 लोगों को परामर्श दिया गया तथा गंभीर हालत वाले 3 मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया।
वर्जन
जांच में मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, टीबी और कैंसर का कोई भी मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मेले के माध्यम से लोगों को निशुल्क जांच और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। -डॉ. अजय कुमार सीएमओ
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मेले में 52 चिकित्सकों और 118 पैरामेडिकल कर्मियों ने सेवाएं दीं। कुल मरीजों में 336 पुरुष, 244 महिलाएं और 140 बच्चे शामिल थे। जांच में त्वचा रोग के सर्वाधिक 188 और बुखार के 137 मरीज मिले।
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इनके अलावा गैस्ट्रो के 76, श्वसन रोग के 46, मधुमेह के 33, उच्च रक्तचाप के 16, लिवर रोग के 10, एनीमिया के 5 और प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) के 9 मामले दर्ज हुए।
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कोविड हेल्प डेस्क पर 48 लोगों की जांच की गई। साथ ही हेपेटाइटिस-बी के 6, हेपेटाइटिस-सी के 3, मलेरिया के 30 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, डेंगू के 2 और 6 नेत्र परीक्षण हुए। तंबाकू छोड़ने के लिए 14 लोगों को परामर्श दिया गया तथा गंभीर हालत वाले 3 मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया।
वर्जन
जांच में मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, टीबी और कैंसर का कोई भी मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मेले के माध्यम से लोगों को निशुल्क जांच और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। -डॉ. अजय कुमार सीएमओ