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सोरोंजी में आयोजित कार्यक्रम में सांसद देवेश शाक्य ने कहा कि नेताजी ने जीवनभर गरीबों, किसानों, नौजवानों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। समाज के कमजोर तबके को सम्मान दिलाना उनकी प्राथमिकता रही।निवर्तमान जिलाध्यक्ष विक्रम यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने हमेशा गरीब, किसान और मजदूरों के साथ खड़े रहने की सीख दी। पटियाली विधायक नादिरा सुल्तान, पूर्व विधायक जीनत खान, प्रदेश सचिव प्रवेंद्र राना और निवर्तमान नगर अध्यक्ष चाहत मियां ने भी विचार रखे।इस दौरान सभासद फैजान अहमद, गौरव बघेल, सत्तन शाक्य, विनय कुशवाह, रफत मुनीर, हाजी आफाक अहमद, जावेद अंसारी और विनोद बघेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कासगंज की दुर्गा कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर पूर्व प्रदेश सचिव युवजन सभा एवं यूथ ब्रिगेड पुष्पेंद्र यादव ने साथियों के साथ जयंती मनाई। यहां नेताजी के आदर्शों को अपनाने और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया।