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कासगंज। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 1 निवासी सुधीर यादव की 2 वर्षीय बेटी नित्या घर से बिना बताए निकलने के बाद लापता हो गई थी, जिसकी सूचना परिजन ने दोपहर 3 बजे पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि तलाश में जुटी पुलिस टीम ने शाम 4:30 बजे कॉलोनी के सेक्टर 3 से बालिका को सकुशल खोज निकाला और आवास विकास चौकी पर उसकी मां आभा व परिजन के सुपुर्द कर दिया। संवाद