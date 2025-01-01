Kasganj News: बूथ मजबूत होगा तो 2027 में बसपा की राह होगी आसान
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:35 AM IST
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कासगंज। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में, विधानसभा क्षेत्र अमांपुर के सेक्टर-01 गऊपुरा में नगला रामचंद्र स्थित ठाकुरदास के आवास पर एक सेक्टर स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता सेक्टर अध्यक्ष राजकुमार ने की। मुख्य अतिथि एवं जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह प्रधान ने उपस्थित बूथ पदाधिकारियों को पटका पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जाए। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की राह आसान होगी।
विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष डॉ. राजकपूर बौद्ध ने कहा कि बसपा आगामी विधानसभा चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और सर्वसमाज को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता के सहयोग से बसपा पांचवीं बार सरकार बनाने में सफल होगी। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी हुंडी लाल बघेल, महासचिव मनवीर सिंह, शिशुपाल सिंह, डॉ. डीएस गौतम, ठाकुरदास, चरणदास सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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बैठक की अध्यक्षता सेक्टर अध्यक्ष राजकुमार ने की। मुख्य अतिथि एवं जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह प्रधान ने उपस्थित बूथ पदाधिकारियों को पटका पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जाए। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की राह आसान होगी।
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विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष डॉ. राजकपूर बौद्ध ने कहा कि बसपा आगामी विधानसभा चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और सर्वसमाज को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता के सहयोग से बसपा पांचवीं बार सरकार बनाने में सफल होगी। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी हुंडी लाल बघेल, महासचिव मनवीर सिंह, शिशुपाल सिंह, डॉ. डीएस गौतम, ठाकुरदास, चरणदास सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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