Kasganj News: शराब के नशे में युवक ने चाकू से गर्दन पर किया वार, रेफर

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पुलिस को बृहस्पतिवार दोपहर 2:50 बजे सूचना मिली कि लालपुर गांव में एक व्यक्ति ने धारदार चाकू से अपनी गर्दन पर चोट पहुंचा ली है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। परिजन ने बताया कि नई बस्ती, गांव लालपुर निवासी पिंटू (35) पुत्र धनीराम ने शराब के नशे में चाकू से अपनी गर्दन पर वार कर लिया है।पुलिस ने बिना देर किए घायल को एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय भिजवाया। उसकी मां रामवती देवी और बहन मोना भी उसके साथ अस्पताल गईं। मां और बहन ने डॉक्टर को बताया कि शराब के नशे में चाकू से उसने अपनी गर्दन काट ली। डॉ. अंकित ने बताया कि घायल युवक का प्राथमिकी उपचार करने के बाद उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।