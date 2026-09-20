Kasganj News: जहरीली दवा से मरी मछलियां, आजीविका और बेटी की शादी पर संकट

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भूमिहीन रामपाल पिछले तीन वर्षों से 30 हजार रुपये सालाना के पट्टे पर तालाब लेकर मछली पालन कर रहे थे। इसी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उन्होंने बताया कि तालाब में करीब 30 से 40 क्विंटल मछलियां थीं जिन पर उनकी आजीविका टिकी हुई थी।वहीं फरवरी 2027 में फुलरा दूज के आसपास उनकी बेटी की शादी तय है। इसके खर्च और व्यवस्थाओं की पूरी उम्मीद इसी मछली पालन से होने वाली कमाई पर टिकी थी।घटना की सूचना तत्काल नगरिया चौकी पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मामले की जानकारी ली। मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बॉबी कश्यप से भी मिलकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।रामपाल के अनुसार, किसी अज्ञात रंजिश या शरारत के चलते 18 सितंबर की दोपहर को तालाब में जहरीला पदार्थ मिला दिया गया है। अगले दिन शाम को जब ग्रामीणों ने मछलियों को मरने की सूचना दी तो मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि भारी संख्या में मछलियां पानी पर तैर रही थीं और किनारे पर आ गई थीं।वर्जन :रामपाल निजी तौर पर मछलीपालन कर रहे थे। शासन की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में पूर्व में जानकारी दी है। ज्यादा गंदगी होने से पानी में ऑक्सीजन की कमी होने पर मछलियां मर जाती है। -मोहम्मद आरिफ, कार्यकारी मत्स्य अधिकारी