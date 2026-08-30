Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 8 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

अनुष्ठान

- सुबह 9 बजे सोरोंजी के सोमेश्वर महादेव मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।

-कुश्ती प्रतियोगिता