Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:29 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:29 PM IST
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-कुश्ती प्रतियोगिता
- सुबह 8 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
अनुष्ठान
- सुबह 9 बजे सोरोंजी के सोमेश्वर महादेव मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।
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- सुबह 8 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
अनुष्ठान
- सुबह 9 बजे सोरोंजी के सोमेश्वर महादेव मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।