Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:29 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:29 PM IST
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बाल विज्ञान कांग्रेस
- सुबह 10 बजे से सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित होगी होगी।
बैठक
-12:30 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित रुद्राक्ष सभागार में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे।
- दोपहर 2 बजे सोरोंजी नगर पालिका परिसर में नगर पालिका की बोर्ड की बैठक आयोजित होगी।
प्रतिभा सम्मान समारोह
- दोपहर 1 बजे श्री गणेश इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित की जाएगी।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
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- सुबह 10 बजे से सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित होगी होगी।
बैठक
-12:30 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित रुद्राक्ष सभागार में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे।
- दोपहर 2 बजे सोरोंजी नगर पालिका परिसर में नगर पालिका की बोर्ड की बैठक आयोजित होगी।
प्रतिभा सम्मान समारोह
- दोपहर 1 बजे श्री गणेश इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित की जाएगी।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।