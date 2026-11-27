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- सुबह 10 बजे से सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित होगी होगी।



बैठक

-12:30 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित रुद्राक्ष सभागार में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे।

- दोपहर 2 बजे सोरोंजी नगर पालिका परिसर में नगर पालिका की बोर्ड की बैठक आयोजित होगी।



प्रतिभा सम्मान समारोह

- दोपहर 1 बजे श्री गणेश इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित की जाएगी।



ट्रायल

- दोपहर 2 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।

बाल विज्ञान कांग्रेस