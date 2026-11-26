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- सुबह 8 बजे शांतापुरी कॉलोनी स्थित काली मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे।

बैठक

- सुबह 9 बजे सोरोंजी में ब्राह्मण कल्याण सभा की बैठक रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर संपन्न होगी।



जागरूकता कार्यक्रम

- सुबह 10 बजे राज कोल्ड स्टोरेज के पास सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा।

- सुबह 11:30 बजे से नगर पालिका कन्या महाविद्यालय में रोड सेफ्टी क्लब द्वारा जागरूकता कार्यक्रम होगा।

कैंप

- सुबह 11 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।

धार्मिक अनुष्ठान