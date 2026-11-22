Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:05 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:05 PM IST
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सामूहिक विवाह
- सुबह 10 बजे विकासखंड कासगंज सभागार में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित होगा।
कैंप
- सुबह 10 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप लगाया जाएगा।
शिविर
- सुबह 10 बजे सोरोंजी के चंदन चौक स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद परीक्षण शिविर लगेगा।
महाआरती
- शाम 6 बजे से माता चामुंडा मंदिर में महाआरती आयोजित की जाएगी।
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- सुबह 10 बजे विकासखंड कासगंज सभागार में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित होगा।
कैंप
- सुबह 10 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप लगाया जाएगा।
शिविर
- सुबह 10 बजे सोरोंजी के चंदन चौक स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद परीक्षण शिविर लगेगा।
महाआरती
- शाम 6 बजे से माता चामुंडा मंदिर में महाआरती आयोजित की जाएगी।