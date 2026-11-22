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- सुबह 10 बजे विकासखंड कासगंज सभागार में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित होगा।



कैंप

- सुबह 10 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप लगाया जाएगा।



शिविर

- सुबह 10 बजे सोरोंजी के चंदन चौक स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद परीक्षण शिविर लगेगा।



महाआरती

- शाम 6 बजे से माता चामुंडा मंदिर में महाआरती आयोजित की जाएगी।

सामूहिक विवाह