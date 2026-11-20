Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:31 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:31 PM IST
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-बैठक
- सुबह 10 बजे महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र की बैठक आयोजित की जाएगी।
ट्रायल
- सुबह 11 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
श्रीराम कथा
- दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालक बालिका वर्ग जूडो प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र की बैठक आयोजित की जाएगी।
ट्रायल
- सुबह 11 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।
श्रीराम कथा
- दोपहर 1 बजे तीर्थनगरी के गांव पटकियां में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालक बालिका वर्ग जूडो प्रतियोगिता का ट्रायल होगा।