Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:17 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:17 PM IST
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ट्रायल
- सुबह 11 बजे से जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिला हैंडबाॅल का जिला स्तरीय ट्रायल होगा।
राजगद्दी शोभायात्रा
- शाम 6 बजे सहावर गेट श्रीरामलीला मंदिर से राजगद्दी शोभायात्रा निकाली जाएगी।
विज्ञापन
- सुबह 11 बजे से जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिला हैंडबाॅल का जिला स्तरीय ट्रायल होगा।
राजगद्दी शोभायात्रा
- शाम 6 बजे सहावर गेट श्रीरामलीला मंदिर से राजगद्दी शोभायात्रा निकाली जाएगी।