Kasganj News: इंजन में फंसा गोवंश, डेढ़ घंटे खड़ी रही लालकुआं-प्रतापनगर एक्सप्रेस

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सोमवार रात लगभग 8:30 बजे जब ट्रेन कासगंज की ओर आ रही थी तब गोरहा नहर पुल के पास अचानक एक गोवंश पटरियों पर आ गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद चालक ने ट्रेन को रोककर स्थिति का जायजा लिया। स्टेशन पर रेलवे कर्मियों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद इंजन में फंसे गोवंश को बाहर निकाला।यात्रियों राजकुमार और रामखिलाड़ी ने बताया कि इस देरी के कारण लंबा इंतजार करना पड़ा। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के पीआरओ सफदर हुसैन ने बताया कि पटरियों पर ऐसे हादसों को रोकने के लिए रेलवे और आरपीएफ लगातार जागरूकता अभियान चलाती है ताकि आसपास के लोग अपने मवेशियों को रेल पटरियों से दूर रखें।